كاتب صحفي: الرئيس السيسى يثق في وعي المصريين

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك شعوب أخرى غائبة عنها الاستقرار وهذه نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز:"الرئيس السيسي أكد أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر جزء من أزمة عالمية.

وأوضح عماد الدين حسين، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم شملت عدة رسائل من بينها رسائل خاصة بضرورة تذكر المصريين، ومعرفة الناس بالثمن الذى دفع ليكون هناك استقرار.

وأشار الكاتب الصحفي إلي أن الرئيس السيسى يثق في وعى المصريين فكل مشروع كان له مبرر اقتصادى وليس مبرر سياسى .



