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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ميسي.. رئيس البرازيل يعترف بتشجيع الأرجنتين في كأس العالم

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، إنه شجع المنتخب الأرجنتيني أثناء كأس العالم في قطر 2022 دعماً لـ ليونيل ميسي.

وقال دا سيلفا، خلال زيارته لـ بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين: “أنهت الأرجنتين 2022 في وضعية مميزة، ليس فقط في الاقتصاد والسياسة، وإنما في كرة القدم أيضا، شجعت لأول مرة المنتخب الأرجنتيني كي يصبح ميسي بطلاً للعالم”.

واجتمع الرئيسان في مقر الحكومة الأرجنتينية بمناسبة أول رحلة دولية لـ لولا دا سيلفا بعد فوزه بثالث ولاية له في المنصب في الأول من الشهر الجاري.

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واعترف لولا دا سيلفا، بأنه شجع الأرجنتين في قطر 2022 لأنه لم يرد أن ينهي ميسي مسيرته من دون أن يتوج بالمونديال.

وقال: “حدث هذا الأمر وانتهينا، الآن حان دور البرازيل”.

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