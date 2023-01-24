أخبار التوك شو| موعد انخفاض سعر الدولار .. و«القومي للبحوث» من «سمن» منتشر بالأسواق

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خبير مصرفي يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. فيديو

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي ، أن التخلي عن استخدام الدولار لن يكون بصورة مباشرة لأن الدولار أكبر مكون لسلة العملات الدولية في الوقت الراهن، ولكن التخلي عن الدولار سيكون بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ"القاهرة الإخبارية": علاقاتنا بمصر أزلية

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن القاهرة جمعت قوى نداء السودان في 2019.

المستعمر القديم.. أسباب الحراك الشعبي ضد فرنسا في غرب إفريقيا| فيديو

قال محمد تورشين، الباحث في الشئون الإفريقية، إن الحراك الشعبي ضد فرنسا في إفريقيا معقد جدا ومتداخل، وهناك بُعد تاريخي مهم جدا.

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

كشفت إيمان كامل رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، مخاطر استخدام الزيت النباتي والسمن الصناعي على صحة الإنسان.

القصة الكاملة لاكتشاف أكبر مقبرة للحمير في الفيوم.. فيديو

أكد الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنهم رصدوا استغاثات من المواطنين بوجود مقبرة للحمير في أطراف المحافظة، مشيرا إلى أنه بفحص المقبرة تبين وجود هياكل كاملة للحمير منزوعة الجلد.

أول رد من حكومة السويد على حرق المصحف.. فيديو

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن الحكومة السويدية لم ولن تؤيد حرق الكتب المقدسة.

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي زف بشرى سارة للمواطنين عن الوضع في سيناء، حيث تم القضاء على الإرهاب بنسبة 100%، وجار العمل على تنظيم احتفالية كبرى في سيناء خلال الفترة المقبلة.

يسرا اللوزي: تعرضت وابنتي للتنمر والجمهور تولى الرد نيابة عني.. فيديو

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنّها تعرضت التنمر لمرات كثيرة بسبب ابنتها، موضحةً: "في أخر مرة قلت مش هرد، لكنني أشرت إلى التعليق السخيف وردّ الجمهور عليه، أشكر جمهوري الحبيب".

آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

كشف الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان والموسيقار حلمي بكر، مؤكدا أن الموسيقار بصحة جيدة.



تحذير لهؤلاء الأشخاص.. أحمد موسى: عندنا أجهزة معلومات على أعلى مستوى..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رجال القوات المسلحة والشرطة قدموا التضحيات لهزيمة الإرهاب.

