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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سيغير حياتك إلى الأفضل.. احرص على هذا الدعاء قبل التسليم من الصلاة

صدى البلد

لا يوجد شخص إلا وله شيء يريده ويتمنى تحقيقه، أو يعانى من كرب أو هم ويريد أن يفرج الله عنه، لذلك قدم الشيخ محمد أبو بكر دعاء سيغير حياتك، دعاء سيغير حياتك، وقال إنه عن تجربة شخصية له، فلنردده قبل التسليم من الصلاة وسنرى العجب العجاب.

وأوضح الشيخ محمد أبو بكر أننا بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم خلصنا التشهد نقول "اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم" فهذا الدعاء وارد عن النبي.

وتابع محمد أبو بكر بعد انتهائنا من الوارد عن النبي  نقول “حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ” قبل التسليم من الصلاة ويكثر منها فمن كان فى كرب أو هم أو له حاجة مع الله سبحانه وتعالى فيردد هذا الدعاء ووالله سيرى عجب العجاب.

دعاء سيغير حياتك .. واستطرد محمد أبو بكر لا أقول لك إن هذا الدعاء  وارد عن النبي أو صحابي إنما عن أحد علمائنا الصالحين وجربناها، وجربته أنا شخصيا ووجدت فيها عجبا.

دعاء يغير حياتك للأفضل الشيخ محمد أبو بكر الداعية الشيخ محمد أبو بكر

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