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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Honor Magic4 Pro في السعودية

سعر جوال Honor Magic4
سعر جوال Honor Magic4 Pro في السعودية

تقدم شركة "هونر" هاتفها الرائد هونر ماجيك 4 برو Honor Magic4 Pro ‎‎ بممزيات لافتة للانتباه منها الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز مع البطارية التي تدعم الشحن السريع اللاسلكي واتصال الـ 5G الأحدث والأسرع في التعامل مع شبكات الويب، وكل هذه المميزات بسعر 3,699 ريال سعودي لنسخة ‎8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت.

 

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي هاتف Honor Magic4 Pro مع شاشة LTPO OLED تقدم جودة HDR10+ مع درجة سطوع 1000 شمعة لكل متر مربع، ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة وضوح 1312x2848 بيكسل مع كثفاة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة و تدعم مليار لون، مع نسبة شاشة 93.0% مع طبقة زجاجية للحماية Aluminosilicate

 

يتم تشغيل جوال هونرHonor Magic4 Pro من خلال معالج وحدة مركزية كوالكوم SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النواة بتردد 3 جيجاهيرتز، وشريحة رسوميات جرافيك Adreno 730 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام مع مساحة تخزين أساسية 256 أو 512 جيجابايت روم.

 

يحزم الجهاز هونر Honor Magic4 Pro بطارية سعة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات وتصل من 0 إلى 100% خلال نصف ساعة و اللاسلكي بقوة 100 وات وتصل إلى 50% خلال ربع 15 دقيقة، أما بالنسبة لأبعاد  الجوال فهو بوزن إجمالي 215 جم، وسمك 9.1 مم، مع طول 163.6 مم وعرض 74.7 مم.
 

وبالنسبة للكاميرات، يأتي هاتف هونر Honor Magic4 Pro بإعداد ثلاثي الكاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وتقنية PDAF والثانية بفتحة عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل والثالثة بدقة 64 ميجابيكسل وهي عدسة زووم منظار 3.5x مدعمة بتقنيات PDAF و OIS مع فلاش ليد وتقنية HDR مع تصوير فيديو بجودة 4K، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابيكسل فائقة الاتساع، بتقنية HDR.

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