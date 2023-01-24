هيئة المحلفين الأمريكية تدين رجلاً وضع قدميه على مكتب بيلوسي بـ8 تهم

أدانت هيئة محلفين في واشنطن رجل من أركنساس، اشتهر بعد التقاط صور له وهو يضع قدميه على مكتب داخل الولايات المتحدة يوم 6 يناير 2021، بثماني تهم.

وجاء حكم الإدانة ضد ريتشارد 'بيجو' بارنيت، بعد أيام قليلة من توليه منصب الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحلفين - وهي خطوة محفوفة بالمخاطر أدت أحيانًا إلى نتائج عكسية بالنسبة لمتهمين آخرين متهمين فيما يتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول.

وقالت وزارة العدل الامريكية إن الواقعة حدثت في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 وان الرجل وجهت اليه الاتهامات، الاثنين

وكان بارنيت ، 62 عامًا ، من اركنساس، من بين أوائل الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.



وانتشرت صورة له وقدميه على مكتب في مكتب بيلوسي في الأيام التي أعقبت الهجوم.



وفي مقابلة إعلامية بعد الهجوم ، نُقل عنه قوله: 'لقد وضعت ربعًا على مكتبها رغم أنها لا تستحق ذلك. وتركت لها ملاحظة على مكتبها تقول' نانسي ، بيغو كانت هنا ، أيتها العاهرة. '

كما أنه أخذ مظروفًا من المكتب موجهًا إلى عضو آخر في الكونجرس وموقع رقميًا من بيلوسي.

وأدانت هيئة المحلفين بارنيت بثماني جرائم ، بما في ذلك سرقة ممتلكات حكومية وعرقلة إجراءات رسمية. يمكن أن يؤدي عرقلة إجراء رسمي إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بارنيت أقر في شهادته بأنه تصرف بشكل سيئ، لكنه أصر على أنه لم يفهم أن الكونجرس كان يصادق على الأصوات الانتخابية ، وادعى أنه لم يدرك أنه كان في منطقة محظورة.

في شرح الصورة الشهيرة ، قال لهيئة المحلفين: 'هكذا أجلس على مكتبي في المنزل' ، ذكرت الصحيفة.

وقال بارنيت ، الذي كان يتحدث خارج قاعة المحكمة عقب صدور الحكم ، للصحفيين إنه لم يحصل على محاكمة عادلة لأنه لم يكن لديه هيئة محلفين من 'زملائه' ، بحسب مقطع فيديو لتصريحاته من شبكة سي بي إس نيوز.

وردا على سؤال عما يعنيه ذلك ، قال محامي بارنيت إن موكله ليس لديه هيئة محلفين مؤلفة من 'أشخاص من أركنساس ... أو هيئة محلفين ذات تركيبة سياسية من أي شيء يشبه بقية الولايات المتحدة.'