الاستعداد لمعسكر تقييم الفرق الكشفية على مستوى شمال سيناء



نفذت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، برنامج تدريبي لمجموعات القائد محمد طالب الكشفيه والارشاديه، وذلك في إطار الاستعداد لمعسكر تقييم الفرق الكشفية على مستوى المحافظه لكل من فرق" الاشبال والكشافه والزهرات والمرشدات ".

صقل خبراتهم





وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشيء وصقل خبراتهم ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشئ .

حيث تم تقديم المحاضرات عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها، ومبادئ الحركة الكشفية، المهارات الكشفية، أنواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهى الخلوى، إدارات الأزمات والكوارث والصفقات السبعية.



أشرف علي البرنامج التدريبي القائد خالد حجاب وقادة الفرق الكشفية ، ومتابعة مدحت اسعد مدير مركز شباب ٦ أكتوبر







