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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من دواء ملوث ضد السعال

رئيس منضمة الصحة
رئيس منضمة الصحة العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية إلى 'إجراءات فورية ومتضافرة' لحماية الأطفال من الأدوية الملوثة بعد موجة وفيات بين الأطفال مرتبطة بأدوية السعال العام الماضي.

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان يوم الاثنين إن أكثر من 300 طفل - معظمهم دون سن الخامسة - في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان توفوا في عام 2022 بسبب إصابات حادة في الكلى في حالات وفاة مرتبطة بأدوية ملوثة.

تحتوي الأدوية ، شراب السعال المتاح دون وصفة طبية ، على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول.

وقالت منظمة الصحة العالمية: 'هذه الملوثات عبارة عن مواد كيميائية سامة تستخدم كمذيبات صناعية وعوامل مضادة للتجمد يمكن أن تكون قاتلة حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة ، ولا ينبغي أبدًا العثور عليها في الأدوية'.

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بالإضافة إلى الدول المذكورة أعلاه ، قالت منظمة الصحة العالمية لرويترز يوم الاثنين إن الفلبين وتيمور ليست والسنغال وكمبوديا قد تتأثر على الأرجح لأن الأدوية قد تكون معروضة للبيع. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة لمنع المزيد من الوفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية: 'بما أن هذه ليست حوادث معزولة ، فإن منظمة الصحة العالمية تدعو مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة'.

أرسلت منظمة الصحة العالمية بالفعل تنبيهات خاصة بالمنتجات في أكتوبر

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، تطلب إزالة الأدوية من الرفوف ، لشراب السعال الذي تصنعه شركة Maiden Pharmaceuticals الهندية و Marion Biotech ، والتي ترتبط بالوفيات في غامبيا وأوزبكستان على التوالي.

كما أصدرت تحذيرًا العام الماضي بشأن أدوية السعال التي صنعتها أربع شركات إندونيسية ، هي بي تي ياريندو فارماتاما ، وبي تي يونيفرسال للأدوية ، وبي تي كونيمكس ، وبي تي أي أف آي فارما ، والتي تم بيعها محليًا.

نفت الشركات المعنية أن تكون منتجاتها ملوثة أو رفضت التعليق أثناء التحقيقات.

كررت منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى إزالة المنتجات التي تم وضع علامة عليها أعلاه من التداول ، ودعت على نطاق أوسع الدول إلى ضمان أن أي أدوية معروضة للبيع معتمدة من قبل السلطات المختصة. كما طلبت من الحكومات والهيئات التنظيمية تخصيص موارد لتفتيش الشركات المصنعة وزيادة مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات عند الاقتضاء.

ودعت الشركات المصنعة إلى شراء المكونات الخام فقط من الموردين المؤهلين ، واختبار منتجاتهم بشكل أكثر شمولاً والاحتفاظ بسجلات للعملية. وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب على الموردين والموزعين التحقق من وجود علامات تزوير وتوزيع أو بيع الأدوية المصرح باستخدامها فقط.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية حماية الأطفال مواد كيميائية

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