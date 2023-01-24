زعيم المعارضة الكينية: حكومة روتو غير شرعية

دعا زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا أنصاره إلى مقاومة حكومة الرئيس ويليام روتو ، قائلاً إن الانتخابات المتنازع عليها في أغسطس الماضي قد حرمتها من الشرعية.

حقق تحالف كوانزا الكيني بزعامة روتو فوزًا ضئيلًا على أودينجا في الانتخابات ، التي صاحب إعلان نتيجتها مشاهد فوضوية في مركز الفرز الوطني ، وأيدت المحكمة العليا فوزه.

واستقر الزعيمان ، اللذان هيمنا على السياسة في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا لعقود ، في هدوء غير مريح بعد المنافسة الانتخابية ، لكن ائتلاف أودينجا قال الأسبوع الماضي إنه وجد أدلة جديدة على التزوير.

وقال أودينجا في تجمع حاشد في العاصمة يوم الاثنين 'لا يمكننا ولن نعترف بنظام كوانزا الكيني ونعتبر حكومة كوانزا الكينية غير شرعية' ، مضيفا أن الحكومة يجب أن تستقيل.

تمت مراقبة انتخابات أغسطس عن كثب بسبب الخلافات في المسابقات السابقة التي أدت إلى إراقة الدماء. قُتل أكثر من 1200 شخص في أعقاب انتخابات عام 2007 ، وفي عام 2017 ، قُتل أكثر من 100 شخص بعد أن ألغت المحكمة العليا النتيجة الأولية بسبب مخالفات في العملية الانتخابية.

واتهم روتو ، الذي يقول إن حكم المحكمة العليا برأ فوزه ، أودينجا بالتخطيط لتخريب إدارته من خلال الدعوة إلى الاحتجاجات.

تحرك الرئيس لتمهيد الطريق لإعادة تشكيل لجنة الانتخابات ، IEBC ، بعد تقاعد رئيسها ومفوضين مخلصين هذا الشهر ، واستقالة غالبية الآخرين.

وشكل لجنة للتحقيق في سلوك أربعة مفوضين انتخابيين رفضوا نتيجة الانتخابات قائلين إن روتو لم يفز. وقد استقال ثلاثة من الأربعة منذ ذلك الحين.

وقال أودينجا: 'إننا نطالب بأن تتوقف أي محاولات لإعادة تشكيل IEBC بمفرده من قبل السيد روتو على الفور حتى يتمكن الكينيون أنفسهم من إعادة تشكيل الجسد بعد مداولات كاملة وعادلة'.

كما حث الكينيين على مقاومة 'الضرائب العقابية' الحكومية على السلع الأساسية مثل الدقيق والكهرباء.

وقال 'المقاومة تبدأ اليوم'.