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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامح هادئة.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت عائشة بملامح طبيعية دون ميك اب، بسيلفي التقطته من منزلها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وحصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

وتظهر عائشة بن أحمد، في دور "هالة"، امرأة تعيش في مدينة الجونة وتسكن منزل جدها الذي ورثته عنه، كما تعمل كنادلة في مطعم، وتعيش هالة علاقة معقدة مع زوجها "سيف" الذي يجسده عمر الشناوي، لا سيما بعد وفاة طفلهما، وكذلك علاقة شائكة بدأت تظهر بوادرها بينها وبين "عمر" الذي يجسده خالد النبوي، رغم أن متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وذلك بعدما التقت به مصادفة في المطعم.

"النزوة" من بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي. المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ملامح هادئة عائشة بن احمد

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