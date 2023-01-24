عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. النصر السعودي يحصل على توقيع نجم ريال مدريد

مودريتش وكريم بنزيما
مودريتش وكريم بنزيما

أكد تقرير صحفي، حصول نادي النصر السعودي على توقيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه.

بعد كريستيانو رونالدو.. النصر السعودي يعلن عن مفاجأة لجماهيره

أول تعليق من رونالدو عقب فوز النصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي.. شاهد

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن نادي النصر حصل عى توقيع لوكا موديتش، للانضمام إلى صفوفه، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة في القريب العاجل.

اليوم: النصر يضم مودريتش

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الجاري، دون الرجوع لإدارة النادي الإسباني.

وتبلغ القيمة التسويقية للكرواتي لوكا مودريتش، 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

كان نادي النصر السعودي، تعاقد مؤخرا، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى 2025، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ “صفقة القرن”.

راتب خيالي لـ رونالدو

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كريستيانو رونالدو سيحصل على 200 مليون يورو سنويا من نادي النصر السعودي، وهو أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وفسخ البرتغالى كريستيانو رونالدو تعاقده “مؤخرًا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

النصر ريال مدريد النصر السعودي لوكا مودريتش نادى ريال مدريد رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

ترشيحاتنا

مقطع فيديو أبكى الملايين.. مصري يتبرع بذهب زوجته لعلاج ابنة جاره اليمني ويفاجأ بوفاتها

مهين ومستفز.. أول تعليق من الولايات المتحدة على حرق المصحف في السويد

لماذا سمي رجب بالأصب؟.. علي جمعة: لأن الله يصب علينا 3 خيرات

المخادمة بقنا تحتضن أول تجربة لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات

في يومها الأخير كرئيسة لوزراء نيوزيلندا.. شاهد| أرديرن تقدم وداعا عاطفيا بكلمات مؤثرة

بيشتغل 12 ساعة.. قصة قهوجي حقق 16 بطولة في رياضة كمال الأجسام| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب النوبات القلبية.. الإفراط في الكالسيوم أخطر على الجسم من الكوليسترول

بعد الفستان الأخير.. أجرأ إطلالات نرمين الفقي تكشف عن أنوثتها

نصائح شتوية.. علاجات تناولها بجرد شعورك بالبرد والسعال

بوجه أسد ونمر ..عرض أزياء يثير الجدل على الفيس بوك

فيديو

أنغام في مرمى الانتقادات بسبب إحراجها فنانين على الهواء.. تفاصيل

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ