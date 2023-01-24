مفاجأة مدوية.. النصر السعودي يحصل على توقيع نجم ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، حصول نادي النصر السعودي على توقيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن نادي النصر حصل عى توقيع لوكا موديتش، للانضمام إلى صفوفه، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة في القريب العاجل.

اليوم: النصر يضم مودريتش

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الجاري، دون الرجوع لإدارة النادي الإسباني.

وتبلغ القيمة التسويقية للكرواتي لوكا مودريتش، 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

كان نادي النصر السعودي، تعاقد مؤخرا، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى 2025، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ “صفقة القرن”.

راتب خيالي لـ رونالدو

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كريستيانو رونالدو سيحصل على 200 مليون يورو سنويا من نادي النصر السعودي، وهو أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وفسخ البرتغالى كريستيانو رونالدو تعاقده “مؤخرًا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.