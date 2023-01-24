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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضمن مشروع تأهيلها.. الري بسوهاج: الانتهاء فعليا من 112 ترعة

تأهيل الترع
تأهيل الترع

قال المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، إنه من ضمن مسئوليات وزارة التنمية والرى توفير المياه لجميع المواطنين والمزارعين بالقدر والوقت المناسب، مشيرا إلى أننا نستهلك حوالي 85% من حصة مصر المائية فى الزراعة، وبالتالي جاء التفكير فى تأهيل شبكة الترع فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن شبكة الترع على مدار سنوات كانت متهالكة وبها عوائق كثيرة وكان هناك ترع لا تصل بها المياه، موضحا أن التاهيل يعد أحد المشروعات التي تنفذها الوزارة لتوفير حياة كريمة للمزارع فى مصر، لأنها تساعد على سرعة المياه.

وأوضح أن هذا التأهيل أدى إلى تحسين حالة المياه للنهاية من أجل ري الترع التي كانت تعاني من عوائق، الأمر الذى أسهم فى زراعة الأراضي التي كانت محرومة من مياه الري فى النهايات، وبالفعل حققت عائدا اقتصاديا إيجابيا.

وأشار إلى أن عدد الترع فى محافظة سوهاج فى مشروع التأهيل وصل إلى 197 ترعة، بأطوال إجمالية قدرت بـ583 كيلو، وتم الانتهاء فعليا من 112 ترعة بطول 265 كيلو، وجارٍ العمل فى الباقي.
 

وزارة الري بسوهاج الري بسوهاج وزارة التنمية والرى شبكة الترع تأهيل شبكة الترع

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