من غير ما تتعب نفسك.. بالإخطار رخص محلك وأنت في البيت| تفاصيل

من غير ما تتعب نفسك..تستطيع أن ترخص محلك وأنت في المنزل من خلال الترخيص بالإخطار الذى اعتمده قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 .

بسط قانون المحال العامة إجراءات ترخيص المحال وأتاح ترخيص المحال من خلال الإخطار إلكترونيا لـ65 نشاطا تجاريا، مما يسهل على المواطنين الانضمام للاقتصاد الرسمى للدولة والحصول على ترخيص المحال بسهولة.

الترخيص بالاخطار

أقر قانون المحال العامة، الحصول على الرخصة عن طريق الإخطار حيث حدد 65 نشاطا من الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة يمكنها الحصول على ترخيص للمحال عن طريق الاخطار.

ويتم الحصول على ترخيص المحال بالإخطار من خلال الموقع الإلكترونى لمراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى تسهل عملية الحصول على ترخيص المحال من خلال التعامل مع جه واحدة .

أنشطة تجارية ترخص بالإخطار

وطبقا لقانون المحال العامة فإن الأنشطة التي يجوز فيها الحصول علي ترخيص للمحال بالاخطار تتضمن محل بيع العسل بانواعة، محال بيع السمن والدقيق والعطارة ومحال بيع الحبوب ومحال بيعوالمروبات الغير كحولية ومحال بيع البلح والتمور واكشاك بيع المشروبات والحلويات ومحال بيع لوازم السبوع والإفراح.

إضافة إلى محال بيع الملابس الجاهزة والمستعملة ومحال بيع الخيوط وأدوات الخياطة والخرداوات ومحل بيع ادوات السباكة والادوات الصحية ومحال بيع معدات البناء ومحال بيع الحديد ومحال بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومحال صيانه الهواتف بأنواعها.

وكذلك مكاتب الترجمة وخدمات رجال الاعمال والدعاية والاعلان ومحال بيع الورد بانواعة ومحال النجف والزخارف والتماثيل الجاليري، ومحال بيع لعب الاطفال والهدايا والاكسسوارات ومحال بيع الأدوات والتجهيزات الطبية .

كما حدد قانون المحال العامة، 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية للحصول علي ترخيص للمحال ، ومن ابرز الأنشطة التي تشترط الموافقة الامنية محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والأسواق بانواعها والمقاهي والكافيهات والكافتريات .

بالإضافة إلى أنشطة السلخانة ومحال بيع أجهزة الهاتف والكوافيرات وغيرها من الانشطة التي حددها القانون بـ83 نشاطا.

صنف قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، الأنشطة التجارية إلي نوعين حيث يشمل النوع الأول الأنشطة التجارية التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة وحددها 141 نشاطا. أما النوع الثاني فيتضمن الأنشطة التجارية التى تمثل درجة كبيرة من الخطورة وحددها بـ 175 نشاطا.