فرص عمل لمتحدي الإعاقة والمرأة والشباب من صندوق التنمية المحلية.. تفاصيل

يدعم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الشباب والمرأة المعليلة من ابناء المحافظات وخاصة ساكنى القرى حيث يقدم لهم تمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مما يوفر لهم فرصة عمل لبدء مشروعهم الخاص .

مميزات صندوق التنمية المحلية

يقدم صندوق التنمية المحلية للمواطنين الراغبين في الاقتراض منه عدة مميزات حيث لا يقتصر دعم صندوق التنمية المحلية، على فرص عمل وتمويل المشروعات فقط بل يساعدك الصندوق على توفير كل عوامل نجاح المشروع حيث يمتد الى توفير افكارمشروعات تصلح لبدء مشروعك الخاص كلا حسب ما يتناسب مع مكان سكنه وقريته وكذلك توفرتدريب وتأهيل للشباب حتى يكونوا على قد كافى من الخبرة والاطلاع تمكنهم من نجاح مشروعهم.

وكذلك فترة سماح دورة كاملة من المشروع لا يتم دفع فيها اقساط القرض الا بعد التاكد من عمل المشروع ونجاحة، و تقديم التسهيلات اللازمة لانهاء كافة الاجراءاتالخاصة بالتراخيص الخاصة بالمشروع لبدء تنفيذة سريعا.

تمويل المشروعات الصغيرة

ويمول صندوق التنمية المحلية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لحد اقصى ب60 الف جنيه بعد ان كان 50الف جنية ولكنه تم رفعة حتى يتواكب مع الزيادة التى لحقت باسعار السلع .

شرائح تمويل المشروعات

ويتيح صندوق التنمية المحلية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بداية من 5 آلاف إلى 60ألف جنيه.

اما نسبة الفائدة التى يفرضها صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات فتبلغ 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتعد هذة النسبة بسيطة ومتناقصة وتكون نسبة الفائدة لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية 4%.

كما تنخفض هذه النسبة الى 4% عند الالتزام في السدادو التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية.

شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية

يشترط صندوق التنمية المحلية عدة شروط للحصول عى تمويل للمشروعات حيث يجب ان يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية القروية للمتقدم بالطلب وفقا لبطاقة الرقم القومي.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

-ويشترط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

-ويجب ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيدعن 55 عاما.-ولابد من توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

اين اذهب للتقديم للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية:

يتم التقديم للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية من خلال الوحدة المحلية القروية بالمحافظات وتبلغ عدد الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية1445 وحدة محلية تغطي جميع المناطق الريفية.