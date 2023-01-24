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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تعديل بنود لائحة الاعلانات لضمان حقوق الدولة والتيسير علي المستفيدين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعاً باللجنة العليا للاعلانات لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من موارد الاعلانات ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وجري خلال الاجتماع استعراض ومناقشة واقرار  عدد من التعديلات الجديدة لبنود لائحة الاعلانات بما يحقق ضمان حقوق الدولة والتيسير علي المعلنين وابرزها بند اختصاص اللجنة العليا للاعلانات باصدار تراخيص الاعلانات.

ووجه "مختار" بدراسة واعداد بروتوكول مع مرفق النقل الداخلي يسمح باستغلال اتوبيسات المرفق في الاعلانات والاسترشاد باللوائح والبروتوكولات الموجودة بالمحافظات الاخري بما يحقق النفع العام وتحقيق عائد يتم استغلاله في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين او تنفيذ مشروعات خدمية جديدة.

وقد تقرر خلال الاجتماع توجيه انذارات لاصحاب شركات  الاعلانات المتعاقدة مع المحافظة لسرعة سداد المستحقات المالية عليها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الممتنعين.

ووجه " المحافظ " بضرورة مراجعة جميع تراخيص الاعلانات بالشوارع والميادين بالمنصورة وفقا للائحة الإعلانات والتأكد من  تطبيق الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للاعلانات الجديدة بمشاركة كافة الجهات المختصة.

 وأكد " مختار " علي ضرورة تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

واشار إلى مواصلة بذل الجهود للقضاء علي العشوائية في إقامة الاعلانات التي  تشوه المنظر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين بنطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة. 

كما أكد " المحافظ " أن القانون ليس عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية والتطوير وزيادة موارد الدوله من أجل النهوض بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وانشاء مشروعات قومية وخدمية فضلا عن تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

كما شهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاعلانات بنطاق مراكز ومدن واحياء الدقهلية والطلبات المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الاعلانات.

ووجه "مختار" بقيام مجلس ادارة اللجنة بدراسة كافة الطلبات للعمل علي تحقيقها وفقا للائحة الاعلانات وطبقا للقانون والقواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن. 

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، المهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق، والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق والمحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورشا حسن مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة، وياسر الغريب مدير إدارة  الشئون القانونية بالمحافظة، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ والمحاسب ياسر عنتر المراقب المالي مدير عام الحسابات والمهندسة سماح المحمدي مدير عام التخطيط العمراني وأعضاء الادارة العامة للاعلانات بديوان عام المحافظة.

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محافظ الدقهلية المنصورة الدقهلية الدكتور أيمن مختار السكرتير العام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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