تعاون بين "العمل الدولية" و"مديرية أسيوط" في مجال التدريب من أجل التشغيل

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن عقد لقاء مع ممثلى منظمة العمل الدولية لبحث سبل التعاون فيما يخص تقديم الدعم للشباب المصرى في توفير فرص العمل اللائقة والتشغيل ، ومجالات التدريب من اجل التشغيل ، وموضوعات ريادة الأعمال ، وعقد ندوة تثقيفية للعاملين بـ "شركة ألترا للمنتجات الطبية" بالمدينة الصناعية، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، في تقريره ، انها تم عقد اللقاء بمقر ديوان المديرية حضره وفد ممثل عن منظمة العمل الدولية وهم نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج "فرصة"، وإبتسام جرجس منسق برنامج فرصة بأسيوط، ومحمود المصري وفريق العمل المرافق لهم ، وتم الأتفاق على آلية العمل والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة في الفترة المقبلة لخدمة الشباب المصرى .

وأضاف مدير المديرية ، أن إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية نظمت ندوة تثقيفية للعاملين بـ "شركة ألترا للمنتجات الطبية" بالمدينة الصناعية، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل.

وتناولت الندوة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وحاضر فيها كلاً من بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة ، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.

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