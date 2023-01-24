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برلمان

برلمانية تهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ71: عيون ساهرة للحفاظ على استقرار الوطن

ميرال جلال الهريدي،
ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وقالت الهريدي، في بيان لها: إن الشرطة عيون ساهرة تقدم أرواحها يوميا فداء وحماية لهذا الوطن، لا تخشى أحدا، ولا يهمها سوى تحقيق الأمن والأمان، وتدعيم وحدة هذا الوطن، فنحن لن ننسى بطولاتهم وستظل في قلب كل مصري، ونقدم لهم التحية والتقدير على كل ما يفعلونه كل يوم لتوطيد دعائم الأمن.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن رجال الشرطة ماضون في تأدية رسالة الأمن النبيلة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، بحس وطني لا يتخلله أي مشاعر خوف أو تخاذل، عازمين بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال خطى الدولة نحو التنمية المنشودة، مشيرة إلى أن كل شرطي في الشارع المصري يؤدي عمله على أكمل وجه، وعلى أتم الاستعداد للفداء بروحه وجسده في سبيل حياة ملايين المصريين، فدورهم يحتاج لكلمة شكر كبيرة لنفى أمام الله والوطن حق هؤلاء الأبطال.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن رجال الشرطة البواسل، سطروا ملاحم وطنية، لا سيما في مرحلة مجابهة الإرهاب، وكانوا خط دفاع أول لحماية الأماكن العامة والمواطنين، يواصلون الليل بالنهار في الشوارع من أجل الاستعداد لمواجهة أي اعتداء أو عملية إرهابية خسيسة، وفداء لهذا الوطن قدم عدد من رجال الشرطة أرواحهم تاركين أسر وأبناء خلفهم، تعهدت الدولة المصرية منذ استشهادهم على رعايتهم رعاية كاملة، وتقديم كافة أوجه الدعم بتوجيهات من القيادة السياسية، والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصبح أب لكل أبن شهيد، ولكل مصري، وفاءا لهؤلاء الأبطال . 

ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حماه الوطن

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