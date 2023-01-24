عصابة من المراهقين تنهال بالضرب المبرح على صبي في اسكتلندا| شاهد

كشف مقطع فيديو صادم، لحظة اعتداء عصابة من المراهقين، بالضرب على طالب مدرسي داخل حقل في مشهد يقشعر له الابدان.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، تعرض صبي للضرب الوحشي بأحد الحقول في اسكتلندا، من قبل مجموعة من المراهقين الذين كان يسجلون الاعتداء المروع وهم يضحكون.

بكاء وضرب

ويوضح الفيديو الذي انتشر بفضاء مواقع التواصل الاجتماعي، اثنين من المراهقين وهم يدفعون الضحية إلى الأرض ويركلوه بعنف في رأسه ومعدته.

لحظة ضرب الصبي

ولتفادي الصبي للضرب وضع يده على وجهه وهو يرتعد من الخوف ويبكي طلباً للمساعدة.

وأوضحت الصحيفة أن الصبي تلميذ في مدرسة Lochaber High وتعرض للتنمر في المدرسة لعدة أشهر لكن المدرسة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الإساءة.