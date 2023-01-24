عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد - هدية العروسة لدعم المقبلات على الزواج

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – هدية العروسة) بكافة محافظات الجمهورية تزامناً مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الــ 71 .

تستهدف المبادرة إهداء عدد من الهدايا (مفروشات – ملابس "احتياجات خاصة بالعرائس") من مستلزمات الزواج للعرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة.. لاسيما الأسر الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تم تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم إختيارهن.

وهو الأمر الذى لاقى إستحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

     

مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

     

2D94647D-72EF-4DD1-B4EA-1E25268FA981
2D94647D-72EF-4DD1-B4EA-1E25268FA981
440228AD-3C28-4C3D-9949-054BE040D330
440228AD-3C28-4C3D-9949-054BE040D330
3BE7A0A3-702E-4905-97DD-FB9A527E49AE
3BE7A0A3-702E-4905-97DD-FB9A527E49AE
712DE1DC-E536-4FCE-8CB3-E9433D2DACA6
712DE1DC-E536-4FCE-8CB3-E9433D2DACA6
وزارة الداخلية الأسر الأكثر احتياجا مبادرة كلنا واحد تنظيم احتفالية توزيع الهدايا المبادرات المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

الأب الذئب.. نهش عرض ابنته الصغيرة بالبحيرة وصور الجريمة كاملة.. تفاصيل كارثية

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بهذا القرار بعد ثنائية غزل المحلة

ترشيحاتنا

أول تعليق من شوبير بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

زيارة تاريخية.. ناريندرا مودي يبعث رسالة للرئيس السيسي بعد وصوله الهند

امنعوا الضحك ..إبراهيم سعيد يسخر من هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

مصدر أمنى ينفى تعرض كمين أسوان لهجوم .. ويكشف تفاصيل استشهاد ضابط

أسباب طرح شهادات 25 % في بنك القاهرة ووقفها في الأهلي ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفها قبل ما تعملها .. مضاعفات عملية حصوات الكلى

تحت السلم.. شاهد طريقة تصنيع الآندومي بالهند.. لن تتناوله أبدا

Everything Everywhere All at Once يتصدر ترشيحات الأوسكار.. تعرف على قصته

رانيا يوسف تتحدث عن علاقة جمالها بالرجال .. ماذا قالت ؟

فيديو

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

تحذير عاجل من أدوية السعال.. الصحة العالمية تؤكد: تسبب الوفاة

"أنا مش جاحدة ودي الحقيقة"..ابنة عمرو محمد علي تهاجم والدها في مرضه|فيديوجراف

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ