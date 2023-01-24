الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد - هدية العروسة لدعم المقبلات على الزواج

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – هدية العروسة) بكافة محافظات الجمهورية تزامناً مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الــ 71 .

تستهدف المبادرة إهداء عدد من الهدايا (مفروشات – ملابس "احتياجات خاصة بالعرائس") من مستلزمات الزواج للعرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة.. لاسيما الأسر الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تم تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم إختيارهن.

وهو الأمر الذى لاقى إستحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

2D94647D-72EF-4DD1-B4EA-1E25268FA981

440228AD-3C28-4C3D-9949-054BE040D330

3BE7A0A3-702E-4905-97DD-FB9A527E49AE