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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ71.. الداخلية توجه قافلة لتوزيع مساعدات عينية بالفسطاط

عيد الشرطة
عيد الشرطة

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى بالمجان وكذا قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية – وأغطية شتوية) على المواطنين (بمنطقة الخيالة الفسطاط بمصر القديمة بمحافظة القاهرة).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات لاسيما بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

وكان ذلك تزامناً مع الإحتفال بعيد الشرطة الـ 71 واستمراراً للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

وزارة الداخلية الكشف الطبي مصر القديمة مواد غذائية قوافل طبية عيد الشرطة

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