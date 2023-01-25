استكترها عليه وغدر بيه|ننشر تفاصيل مقتل نجار على يد سائق جرار دهسًا بالشرقية

«كان بيسعى على أكل عيشة واشترى جرار زراعي لكسب لقمة عيش بالحلال، ولكن المتهم استكترها عليه وغدر بيه ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه حتى يكون عبرة لغيره ممن يفكر في ارتكاب مثل تلك الفعلة الفظيعة».. بهذه الكلمات أكد أهالي قرية الزهراء التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تفاصيل مصرع نجار علي يد سائق جرار دهسًا لـ «صدى البلد».

أكد الأهالي أن المجني عليه يدعي "عبد النبي محمد ا" يبلغ من العمر قرابة 42 سنة كان يعمل نجارًا وقام في الفترة الأخيرة بشراء جرار للعمل عليه وكسب لقمة عيش بالحلال ولكن بدأ المتهم والذي يدعي "أحمد م ا" 27 سنة بافتعال المشاكل ظنًا منه أن المجني عليه قام بشراء الجرار للتضييق عليه في عمله.

وأضاف الأهالي أنهم تفاجأوا بالأمس وتحديدًا عندما قاربت الساعة على الواحدة والنصف ظهرًا بخبر قيام المتهم "أحمد" بدهس "عبد النبي" لوجود خلافات بينهما وتم نقل المجني عليه إلي المستشفي ولكنه فارق الحياة وتم تشييع الجثمان بحضور المئات من أهالي القرية.

وأشار أهالي قرية الزهراء إلى أن المجني عليه الجميع يشهد له بحسن الخلق والسيرة الطيبة وعدم افتعال المشاكل ولدية 4 أبناء أكبرهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 15 سنة وأصغرهم يبلغ من العمر قرابة 4 سنوات ووالدته كفيفة كان يرعاها هي الأخري.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد علي زوجة الفقيد والتي انهارت خلال تشييع الجثمان مُطالبة بالقصاص من المتهم مؤكدة ثقتها التامة في رجال القضاء لافتة إلى أن زوجها كان لا يقدم علي افتعال المشاكل وكان مسالمًا بطبعه.

من جانبها فقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "عبد النبى م" سائق مقيم قرية الزهراء بردين دائرة مركز الزقازيق جثة هامدة متأثرًا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه قام بشراء جرار زراعى للعمل عليه بالقرية، وحدثت بينه وبين آخر خلافات بسبب العمل تطورت إلى مشادة قام علي إثرها المتهم ويدعي "أحمد م ب" مقيم ذات القرية بإصابته ودهسه بالجرار، وجار ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.