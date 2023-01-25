على هامش زيارة الرئيس السيسي للهند| برلمانيون: دلالة كبيرة على الدور الاستراتيجي لمصر.. والانضمام لـ البيركس ضربة قوية للدولار.. نائب: التعاون التكنولوجى مع نيودلهي سيدعم النمو بهذا المجال

تزامنا مع زيارة الرئيس |برلمانية: انضمام مصر للبريكس خطوة هامة ستؤتي بمكاسب عديدة

برلماني عن زيارة الرئيس للهند : تؤكد دور مصر المحورى بمنطقة الشرق الأوسط

برلماني : نحتاج لزيادة الانتاجية والتصدير لتحقيق أعلى معدلات النمو

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى الهند وهي الثالثة من نوعها، أكد محللون أنها ستتناول "تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون العسكري وتنمية التجارة والاقتصاد".

وسبق للرئيس السيسي زيارة نيودلهي عاصمة الهند مرتين الأولى في أكتوبر 2015، والثانية في سبتمبر 2016، إلا أن هذه الزيارة تأتي في سياق أول دعوة لرئيس مصري للمشاركة كضيف رئيسي في عيد الجمهورية الهندية، بحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز.



ووفق بيان الرئاسة المصرية فإن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

وأكد البيان أن دعوة الرئيس المصري كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر حكوماً وشعباً.

وفي هذه الزيارة ستبحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

قالت النائب ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، ان هناك علاقات وطيدة بين مصر والهند منذ عقود طويلة حيث تتسم هذه العلاقات بالعمق والقوة، مشيرة إلى أن تواجد الرئيس السيسي بإحتفالية عيد الجمهورية الهندية تؤكد الدور الاستراتيجى لمصر عالميا.

و اضافت “ الكسان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن إنضمام مصر إلى تحالف “بريكس” هى خطوة هامة للغاية حيث وجدت رغبة قوية من الدول المشاركة وعلى رأسها روسيا والصين بدخول مصر، حيث يمثل هذا التحالف تعاون اقتصادى تكنولوجى بين عدد من الدول المتقدمة ذات ثقل كبير على مستوى العالم.

سوق اقتصادى جديد

واشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إن هذه الدول ستسهم فى خلق سوق جديد للاقتصاد سواء كان ذلك من خلال التعامل بعملات الدول المشاركة والتخلى عن الدولار أو من خلال قوة العلاقات القائمة بينهما.

واستطردت النائبة : وتعد الهند أحد الدول المشاركة فى هذا التحالف الاقتصادى، لذا فإن زيارة الرئيس السيسي ستؤتى بنتائج ايجابية على مختلف الأصعدة خاصة وتحديدا الصعيد الاقتصادى والاستثماري.

علق النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على دعوة الهند للرئيس السيسي لحضور الاحتفال بيومها الجمهورى، معقبا “ هذه الدعوة لها دلالات عدة اهمها التأكيد على دور مصر المحورى بالساحة العالمية ومنطقة الشرق الأوسط”.

تعاون تكنولوجى مثمر

و اضاف “ سابق” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن دولة الهند تعد من أهم الدول المتقدمة خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لذا فإن التعاون معها في هذا المجال سيكون مثمر ويحقق العديد من المكاسب، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يتميز بمؤشرات جيدة حيث نآمل في زيادته الفترة المقبلة.

واشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الزيارات المستمرة للرئيس السيسي في مختلف الدول، تأتي فى إطار تعزيز الروابط والعلاقات بمختلف أنواعها مع الدول الصديقة ومن ضمنها الهند، قائلا “ من المتوقع أن يتم عقد المزيد من الاتفاقيات التي تخص الجانب الافتصادى والاستثمارى فى هذه الزيارة ”.

واختتم النائب حديثه، بالإشادة بخطوات الرئيس السيسي وتحركاته على المستوى الخارجى، وجهوده فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع العالم.

وفي سياق متصل قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك صراع شرس بين الكيانات الاقتصادية بين أمريكا ودول جنوب شرق أسيا حيث تسعى القيادة السياسية فى الفترة الراهنة إلى تحقيق أهدافها بخطة النمو الإقتصادى بآليات فعالة غير تقليدية في ظل وجود العديد من الأزمات العالمية.

ضربة للدولار

و اضاف “ الشوربجى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، انضمام مصر للتحالف الاقتصادى “ البيركس” سيسهم في دعم الخزانة العامة للدولة و قيمة العملة الوطنية والذي سيتم اعتماده في المعاملات التجارية مع الدول المشاركة وأبرزها روسيا، ذلك بخلاف تقليل استهلاك الدولار، معقبا “ لا شك أن هذه الخطوة ستكون ضربة قاضية للدولار”.

وعن زيارة الرئيس السيسي للهند، أكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة دلالة كبري علي قوة العلاقات بين البلدين، وتسهم في تعزيز سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، معقبا “ هذه الزيارة هى حديث الساعة حاليا".

ونوه البرلماني، إلى أن الفترة الراهنة تتطلب من الدولة التركيز على زيادة الانتاجية والتصدير تزامنا مع خطة انضمام مصر لـ “ البيركس” الأمر الذي يدعم تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

ويذكر أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهند تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.