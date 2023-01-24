خالد عكاشة: تعطي السياحة رسالة للعالم بأن الدولة المصرية آمنة

أكد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن السياحة خلال هذه الفترة تصنع مكانة الدولة، ومتداخلة في السياسة بصورة كبيرة، وتساهم في تعزيز الأمن القومي، حيث تعطي السياحة رسالة للعالم بان الدولة المصرية أمنة، ويزورها سنويًا أكثر من 12 مليون نسمة.



وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الإجراءات الحكومية والتشريعات الخاصة بالقطاع السياحي في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأنها غير صديقة للسياحة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الدولة بعيدًا عن التوجهات العليا للقيادة السياسية والحكومة، فبعض الأجهزة تتعامل مع الفندق على أنه نموذج أجنبي.



وأضاف رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن السائح في أي مزار سياحي عبارة عن فريسة، ويتم التعامل مع السائح بأنه مباح، حيث يتعرض لكل أنواع السخف لاستغلال السائح قدر الإمكان.



