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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من طالبي اللجوء.. فقدان 200 قاصر ببريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

قال وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك، اليوم الثلاثاء، إنه تم فقدان أثر 200 قاصر من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا من دون أولياء أمر في الأشهر الـ18 الماضية.

وقال جينريك، أمام مجلس العموم، إن 13 منهم دون سن 16 عامًا، وإحداهم فتاة، مضيفا أن معظمهم من الألبان.

وكتبت صحيفة “الأوبزرفر”، إن طالبي اللجوء الصغار "خطفتهم" عصابات إجرامية خارج فنادق يقيمون فيها في برايتون جنوب إنكلترا.

وقال مصدر يعمل لدى شركة ميتي المتعاقدة مع الحكومة للصحيفة "يُخطف الأطفال حرفيا خارج المبنى ويختفون ولا يتم العثور عليهم. المهربون يخطفونهم من الشارع".

وقالت شرطة ساسكس إنها لم تتلق أي تقارير عن خطف أشخاص من فنادق في برايتون، لكنها تلقت بلاغًا عن صعود طفلين يقيمان في أحد الفنادق إلى سيارة قريبة في مايو 2022.

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وقالت الشرطة "تم ايقاف السيارة على الطريق السريع واعتقل رجلان بشبهة الاتجار بالبشر. نُقل ثلاثة ركاب صغار ووضعوا تحت رعاية وزارة الداخلية".

وقال جينريك إنه منذ يوليو 2021 سُجل 440 شخصًا مفقودا وهم طالبو لجوء لم يعودوا إلى فنادقهم حيث يقيمون طواعية.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن يتواجدون في الفندق إلى جانب الممرضين والأخصائيين الاجتماعيين.

بريطانيا برايتون وزارة الداخلية جينريك الاتجار بالبشر مجلس العموم

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