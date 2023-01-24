انسحاب مخرج مسلسل محمد سعد إكسلانس في رمضان 2023

أعلن المخرج محمود كامل انسحابه من الإشراف على مسلسل محمد سعد الجديد “إكسلانس” الذي كان مقررا طرحه في رمضان 2023، وذلك في منشور له عبر فيسبوك.

وكتب المخرج محمود كامل:" قدر الله و ما شاء فعل لقد انسحبت تماما و نهائيا من مسلسل رمضان لأسباب يعلمها الجميع و شكرا لشركة الإنتاج وطاقم العمل و مساعديني و من يقومون بدعمي دوما لتقديم اعمال من أفلام و مسلسلات محترمة و مختلفة و ممتعة".

المخرج محمود كامل

وبعود الفنان محمد سعد فى رمضان 2023 من خلال مسلسل "الحاج اكس لانس" والذى يعود من خلاله بعد غياب طويل ويشاركه البطولة ويزو وابرام سمير.

وتأتى عودة محمد سعد بعد تقديمه آخر أعماله مسلسل فيفا اطاطا منذ 8 سنوات تقريبا وشاركه البطولة إيمى سمير غانم وسامى العدل وعبدالرحمن أبو زهرة تأليف محمد نبوى وسامح سر الختم إخراج سامح عبد العزيز .