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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تطرح قريبا|لجنة الاتصالات بالنواب تكشف تفاصيل بيع أجهزة تقوية الشبكات

لجنة الاتصالات بالنواب
لجنة الاتصالات بالنواب

قال أحمد بدوي ، رئيس  لجنة الاتصالات  بمجلس النواب ، تعقيبا على اتاحة بيع أجهزة تقوية الشبكات عبر شركات المحمول ، إن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين جودة الاتصالات  نمن خلال زيادة أبراج تقوية الشبكات بصفة عامة ، موضحا أن هنا الكثير من المواطنين يقدمون شكاوى لضعف الشبكة في عدد من المحافظات .

وتابع أحمد بدوي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن الأمور ستشهد تغيرا مع تقدم الدولة لمنظومة التحول الرقمي بشكل كبير ، ولذالك لابد من أن يتوافر شبكة قوية ، وانترنت قوي ، وهو ما نتج عنه تنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات للسماح بطرح أجهزة تقوية الشبكات .

وأردف " بدوي " ، أن الدولة تستهدف خلال العام الحالي تركيب 1200 برج لتقوية الشبكات ، وتم البدء فيهم من شهر يناير الجاري ، وعلى مستوى شركات الاتصالات الأربعة .

وتابع ، أنه تم تجريم الأجهزة المخلفة للمعايير ، والتي تؤثر على الشبكات بشكل سلبي ، وهو كان سبب في ضعف الشبكات في عدة مناطق ، ويؤثر صحيا على الانسان . 
 

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