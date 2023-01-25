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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون القديمة.. يجب تثبيت هذا التحديث فورا

هواتف آيفون القديمة
هواتف آيفون القديمة

طالب عدد من خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي هواتف آيفون من الطرز القديمة ضرورة الترقية إلى آخر تحديث أطلقته شركة آبل، وذلك للحفاظ على أمان هواتفهم من الاختراق، حيث يحتوى التحديث على معالجة لعدد من الثغرات الخطيرة التي يمكنها التحكم في الهواتف عن بعد. 

 

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإنه يجب على جميع مستخدمي هواتف آيفون القديمة - والأقدم من هواتف iPhone 8 - تثبيت التحديث في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أمان وخصوصية هواتفهم، حيث يمكن استغلال عدد من الثغرات الأمنية من قبل المخترقين للسيطرة على هاتفك.

 

وأطلقت شركة آبل تحديثًا جديدًا  iOS 12.5.7  لهواتف آيفون ذات الطرز القديمة والتي لا تستطيع الحصول على iOS 16.2 المخصص لهواتف آيفون الأحدث، حيث تعد الهواتف القديمة مثل تلك التي تم إصدارها في عام 2013 و 2014 . 

 

وقال بول داكلين إنه يجب على مستخدمي هواتف آيفون القديمة الأقدم من هواتف iPhone 8 الترقية إلى تحديث iOS 12.5.7، الذي يعمل على إصلاح ثغرة يوم الصفر والتي تعد واحدة من أخطر الثغرات الأمنية على الإطلاق. 

 

كما يعمل التحديث أيضا على معالجة وإصلاح ثغرة خطيرة في WebKit يتم استخدامها في نشر البرمجيات الضارة، ويمكن للمستخدمين التحقق من التحديث الجديد عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم الدخول على عام "General" ثم تثبيت تحديث على هاتفك الآيفون. 

 

 

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