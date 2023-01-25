حادثة غريبة .. كلب يطلق النار على مالكه ويقتله بأمريكا

كشفت الشرطة الأمريكية عن حادثة من نوع غريب، حيث قالت إن كلبًا أطلق الرصاص وقتل رجلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن داس الحيوان عن طريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.

وأصيب الرجل الذي يدعى ويتشيتا في ظهره، حيث كان جالسًا في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة، بينما كان هو وكلبه في رحلة صيد، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سومنر بولاية كانساس الأمريكية: "داس كلب على البندقية، مما تسبب في إطلاق النار، وأصابت القذيفة الراكب".

وأوضح المكتب أن رجال الشرطة استجابوا لبلاغ في المنطقة حيث وجدوا الرجل في المقعد الأمامي وبدأوا في الإنعاش القلبي له على الفور، لكن تم إعلان وفاته في مكان الحادث.

وأضاف مكتب العمدة في بيان منفصل أن "التحقيق جار، لكن التحقيق الأولي يظهر أنه حادث متعلق بالصيد".

ومن غير الواضح ما إذا كان الحيوان قد تعرّض للأذى على الإطلاق في هذه العملية.