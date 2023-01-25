عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأربعاء القارس.. موجة برد شديدة وتساقط للثلج في كوريا الجنوبية بأكملها

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

تشهد كوريا الجنوبية بأكملها موجة برد قارسة، اليوم الأربعاء، وسط إصدار تحذير من موجة البرد في البلاد.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع تساقط الثلوج في الساحل الغربي في إقليمي جولا الجنوبي وجولا الشمالي، وجزيرة جيجو، وجزيرة أولونج وجزيرة دوكدو و5 جزر في البحر الغربي بحلول النهار.

كما سيبدأ تساقط الثلوج في مدينة إنتشون، والساحل الغربي في إقليم كيونجكي، والساحل الغربي في الجزء الشمالي من إقليم تشونج تشيونج الجنوبي اعتبارًا من الوقت المتأخر من اليوم.

ومن المتوقع أن تتعرض مدينة إنشتون، والساحل الشرقي في إقليم كيونجكي وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي لتساقط ثلوج تصل إلى أكثر من 10 سم، وتتساقط ما بين 5 و10 سم في المنطقة الجبلية بجزيرة جيجو، و2 - 7 سم في المناطق الباقية بالجزيرة وغيرها.

وفي الساعة الخامسة صباحًا، سجلت درجات الحرارة سالب 16.8 درجة مئوية في سيئول، وسالب 15.8 درجة مئوية في مدينة إنتشون، وسالب 19.4 درجة مئوية في مدينة تشون تشيون، وسالب 17.5 درجة مئوية في مدينة دايجون، وسالب 12.4 درجة مئوية في مدينة كوانججو، وسالب 2.8 درجة مئوية في جزيرة جيجو.

وأفادت الوكالة بأن درجات الحرارة العليا خلال النهار ستتراوح ما بين ناقص 7 درجات مئوية و1 درجة مئوية خلال النهار.

الأرصاد الجوية كوريا الجنوبية درجات الحرارة موجة برد تساقط ثلوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أردنيون يعتصمون أمام سفارة السويد للتنديد بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم|شاهد

من القصر الرئاسي الهندي.. السيسي: نتطلع لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي: تكامُل قدرات مصر والهند يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

دعاء يحفظك من كل شر.. احرص عليه يوميا في كل وقت

لعشاق الـ SUV.. هات شفروليه تاهو 2023 وانت جي من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

5 علامات تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ.. تعرف عليها

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ