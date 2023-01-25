الأربعاء القارس.. موجة برد شديدة وتساقط للثلج في كوريا الجنوبية بأكملها

تشهد كوريا الجنوبية بأكملها موجة برد قارسة، اليوم الأربعاء، وسط إصدار تحذير من موجة البرد في البلاد.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع تساقط الثلوج في الساحل الغربي في إقليمي جولا الجنوبي وجولا الشمالي، وجزيرة جيجو، وجزيرة أولونج وجزيرة دوكدو و5 جزر في البحر الغربي بحلول النهار.

كما سيبدأ تساقط الثلوج في مدينة إنتشون، والساحل الغربي في إقليم كيونجكي، والساحل الغربي في الجزء الشمالي من إقليم تشونج تشيونج الجنوبي اعتبارًا من الوقت المتأخر من اليوم.

ومن المتوقع أن تتعرض مدينة إنشتون، والساحل الشرقي في إقليم كيونجكي وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي لتساقط ثلوج تصل إلى أكثر من 10 سم، وتتساقط ما بين 5 و10 سم في المنطقة الجبلية بجزيرة جيجو، و2 - 7 سم في المناطق الباقية بالجزيرة وغيرها.

وفي الساعة الخامسة صباحًا، سجلت درجات الحرارة سالب 16.8 درجة مئوية في سيئول، وسالب 15.8 درجة مئوية في مدينة إنتشون، وسالب 19.4 درجة مئوية في مدينة تشون تشيون، وسالب 17.5 درجة مئوية في مدينة دايجون، وسالب 12.4 درجة مئوية في مدينة كوانججو، وسالب 2.8 درجة مئوية في جزيرة جيجو.

وأفادت الوكالة بأن درجات الحرارة العليا خلال النهار ستتراوح ما بين ناقص 7 درجات مئوية و1 درجة مئوية خلال النهار.