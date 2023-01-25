الموت يفجع الفنان الشاب محمود الليثي

أعلن الفنان الشاب محمود الليثى وفاة والد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود الليثىي: "البقاء لله وحده أرجو الدعاء بالرحمة لأبويا وحبيبي والد زوجتي الحاج رضا أحمد.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكان قد كشف الفنان محمود الليثي، كواليس بدايات مشواره الفني، قائلًا: "في بداية مشواري الفني اتفرجت على مسرحية قهوة سادة وحبيتها وقلت عايز أشارك في فرقة المخرج خالد جلال".

وقال محمود الليثي في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون": "قدّمت في مسابقة مع المخرج خالد جلال وكنا حوالي 5000 واحد ودخلت تصفيات ووصلت لآخر 200 في ورشة التمثيل".