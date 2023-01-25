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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض القاهرة الدولي.. جدل بسبب الكتب الهدية: بتتحول لـ قراطيس لب

كتب هدية
كتب هدية

حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، بسبب طلب كتب هدية من المؤلفين أو دور النشر.

وقال الكاتب الشاب ماجد سنارة: “هناك أمر هام يجب أن نتطرق إليه لأن الكثير من الكتب والأصدقاء يخجلون الحديث عنه، وأنا أيضا فكرت كثيرا قبل الحديث عنه”.

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جدل بسبب طلب كتب هدية

وتابع أن كل كاتب له نسخ مجانية محدودة تتراوح من 5 إلى 10 نسخ في معظم دور النشر، لكن غالبا ما يتم توزيعها من خلال مسابقات أو إذا أراد الكاتب إهدائهم لأشخاص محددين.

فيما عدا هذه النسخ، فأي نسخة أخرى الكاتب يأخذها سيدفع ثمنها، وأضاف: “مش معقول الكاتب قبل ما يبدأ ويقول يا هادي، يدفع من جيبه”.

بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من الكُتاب يحصلون على نسبة 10% من سعر الكتاب الأصلي، وهذا معناه أنه لكي يهدي شخص كتاب هدية يجب أن يتم بيع 10 نسخ حتى لا يضطر إلى دفع مال.

واستكمل: “كل كاتب بحاجة للشعور أن المنتج الخاص به له قيمة، ويستحق أن يدفع الشخص مال مقابل الحصول عليه وهو نظير تعبه، وبالتالي عندما يجد أن كتابه لايتم الحصول عليه إلا هدية يشعر أن موهبته قليلة أو عدم تقدير بشكل كافي”.

رفض طلب كتب هدية

وأوضح أنه غير مؤمن أن الكتب التي يتم الحصول عليها هدية يتم قراءتها “ببساطة اللي بييجي ببلاش أو من غير ما الآخر يكون عنده رغبة شرائية في الغالب هيتم إهماله ومش بعيد مع الزمن تلاقي ورقه قراطيس لب”.

“أرجو من الجميع عدم التسبب في إحراج لأحد، إذا لم تمتلك قناعة تامية ورغبة كبيرة لشراء كتاب واقتناءه لا تطلب الحصول عليه هدية، وبالطبع رأي يختلف عن تقديم الكاتب هدية بدافع شخصي”.

وأيدت الرأي نفسه نيرمين الشامي، وقالت: "هو إزاي أصلًا حد يطلب من كاتب إنه يديه كتابه هدية؟
يعني أنا لو صاحبتي كاتبة بدل ما اشتري كتابها وأدعمها أطلب منها هدية!".

مواقع التواصل الاجتماعي معرض القاهرة الدولي للكتاب الكتب الهدية

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