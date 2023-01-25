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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يقارب الـ30 جنيهًا.. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم 25 يناير 2023

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء

الدولار بكام انهاردة.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 25- 1-2022 .
 

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مائل للدفء نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-1- 2023



سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.94 جنيه للبيع، و29.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.54 جنيه للبيع، و31.44 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.87 جنيه للبيع، و36.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.97 جنيه للبيع، و7.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 98.07 جنيه للبيع، و97.75 جنيه للشراء.
 

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