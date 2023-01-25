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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الهندي: هناك سعى لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي

رحب رئيس الوزراء الهندي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن الرئيس السيسي سيشارك في احتفالات يوم الجمهورية الهندي غدًا الخميس بوصفه ضيف شرف.


وأضاف رئيس الوزراء الهندي خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن مصر والهند من أقدم الحضارات في العالم والعلاقات بينهم مستمرة منذ آلاف السنين، مؤكدًا أن علاقات البلدين مستمرة ومستقرة وهناك سعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

 

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