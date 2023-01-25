رئيس الوزراء الهندي: هناك سعى لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات

رحب رئيس الوزراء الهندي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن الرئيس السيسي سيشارك في احتفالات يوم الجمهورية الهندي غدًا الخميس بوصفه ضيف شرف.





وأضاف رئيس الوزراء الهندي خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن مصر والهند من أقدم الحضارات في العالم والعلاقات بينهم مستمرة منذ آلاف السنين، مؤكدًا أن علاقات البلدين مستمرة ومستقرة وهناك سعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.



