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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار بـ 56 ألف ليرة.. اللبنانيون يقطعون الطريق أمام البنك المركزي

لبنان
لبنان

قام متظاهرون في لبنان، اليوم الأربعاء، بقطع الطريق أمام البنك المركزي اللبناني احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية "الليرة"، حسب وسائل إعلام لبنانية.

وقد تراجعت العملة اللبنانية بشكل كبير أمام الدولار، حيث بلغت 56 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وهي زيادة قياسية لم تشهدها لبنان من قبل.

وفي وقت سابق، أصدر مصرف لبنان 3 قرارات عاجلة  تتعلق برفع سعر السحوبات الاستثنائية وفق أحكام التعميم 151 من 8 آلاف إلى 15 ألفا، ووفق التعميم 158 من 12 الف ليرة إلى 15 الف ليرة.

بينما القرار الثالث يتعلق بالقروض التي منحت بالعملات الأجنبية لغير المقيمين من أفراد ومؤسسات، والتي يجب تسديدها بالدولار، بموجب تحويلات من خارج لبنان أو بموجب دفعات نقدية. 

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