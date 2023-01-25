يعكس مكانة مصر.. مدبولي يؤكد مواصلة دعم الدولة لمعرض الكتاب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض.



وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسئولين ، والسيد/ أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة.

ورحب رئيس الوزراء بالمُشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، من مصر ومختلف بلدان العالم، موجهاً تحية خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف هذه الدورة، لافتاً إلى الروابط الأخوية القوية والعلاقات الثنائية المُمتدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم كي يقام بشكل سنوي، لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والاقليمية، من خلال الاسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير.



من جانبها توجهت وزيرة الثقافة بالشكر ل رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للمعرض، كما أعربت عن تقديرها لرئيس الوزراء لحضور افتتاح هذه الدورة، بما يُجسد مساندة الدولة لهذا المحفل الثقافي العربي الأبرز، الذي يجمع المثقفين والقراء، ويشكل ركيزة لقوة مصر الناعمة.

وعقب الافتتاح، تجول رئيس الوزراء في أروقة المعرض، متفقداً عدداً من الأجنحة للمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، ومطلعاً على ما يقدمه المعرض في دورته الحالية، حيث أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أن هذه النسخة تشهد تواجد 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، ومشاركة 53 دولة، منها دول تُشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان، لافتة إلى أنه تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة تحت شعار "الأردن حضارة الماضي.. وإبداع المستقبل"، كما تم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" شخصية المعرض، والكاتب "كامل كيلاني" شخصية معرض كتاب الأطفال.

واستهل رئيس الوزراء تفقده للمعرض، بمشاهدة عرض افتراضي من خلال الشاشات التفاعلية حول الدورة الحالية للمعرض، وعقب ذلك تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يتضمنه من كتب وإصدارات خاصة بالهيئة، وبخاصة إصدارات صلاح جاهين، ثم تفقد جناح مؤسسة "حياة كريمة" المصمم على شكل منزل ريفي ذي ألوان زاهية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الدفاع والأنشطة التي يتخللها، واستمع لشرح من ممثلي الوزارة حول أبرز المعارك والانتصارات العسكرية المصرية، وشخصية الجناح هو المشير أحمد إسماعيل، أحد أعظم قادة حرب أكتوبر المجيدة، وفي أثناء تواجده تفقد مدبولي عددا من المطبوعات المتعلقة بالمجال العسكري في مختلف أفرع القوات المسلحة، وكذا دور نظم المعلومات ومعاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة في خدمة المواطنين والمصريين، وأشاد رئيس الوزراء بالجناح ومحتوياته وقدم التحية لأسر الشهداء وأبنائهم.

ثم توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد عدد من الأجنحة الأخرى، في مقدمتها جناح وزارة الداخلية، الذي يأتي تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة، واستمع لما قدمه ممثلو الوزارة حول الخدمات الشرطية التي يتم تقديمها للمواطنين وكذا خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقدمة، والإصدارات الخاصة بأكاديمية الشرطة، وذلك من خلال شاشات تفاعلية.



وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى جناح المملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف المعرض لهذا العام، واستمع لمداخلة من / هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، وذلك بحضور السفير الأردني بمصر، حول الحركة الثقافية بالأردن والإصدارات الخاصة المعروضة لدور النشر الأردنية المشاركة بالمعرض، وبعض الإصدارات التي تعكس عمق الثقافة الأردنية في المجالات الأدبية والفكرية، كما يتزين الجناح بصور أبرز الكتاب والمفكرين الأردنيين المساهمين بقوة في الحركة الفكرية والأدبية الثقافية العربية، بمصاحبة الأناشيد التي تعكس الثقافة والتراث والتاريخ الأردني، والهوية الأردنية.

كما تفقد رئيس الوزراء الإصدارات بجناح المركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وأكاديمية الفنون.



كما زار الدكتور مصطفى مدبولي جناح هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واستمع لعدة عروض على الشاشات التفاعلية بهذه الأجنحة، وبعض المطبوعات التي تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتمحور حول الشفافية والنزاهة والمشاركة، وكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجناح هيئة الرقابة الإدارية، وكتب مدبولي كلمة في سجل الزائرين قائلا: " أسعدني المرور على جناح هيئة الرقابة الإدارية أثناء افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 54، حيث تعزز تلك المشاركة جهود الدولة المصرية للتصدي للفساد ومنعه، من خلال نشر الوعي بين المواطنين من جمهور المعرض لخلق ثقافة مجتمعية ضد الفساد .. متمنيا لكم كل التوفيق".

وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء في أروقة المعرض كذلك المرور على الجانب المجهز لاستقبال ذوي الهمم في معظم أجنحة المعرض.



كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولي من جناح دولة الإمارات العربية الشقيقة بعض الإصدارات التي تعكس عمق الروابط والثقافة الإماراتية المصرية، ونقل مسئولو جناح إمارة الشارقة تحيات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي المحب لمصر وللثقافة المصرية الرئيس وللحكومة المصرية، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء بتقديم الشكر والتقدير، كما تلقى مدبولي بعض الكتب التذكارية من الجناح الصومالي، والتي تعكس الروابط الصومالية المصرية، وفي جناح جامعة السلطان قابوس، تلقى رئيس الوزراء عددا من الإصدارات التي تعبر عن الحضارة العُمانية، كما استوقف رئيس الوزراء، أحد القائمين على جناح الناشرين العرب، وأهداه عددا من الكتب، وتمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة باتحاد الناشرين.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح عدد من المؤسسات الصحفية القومية، من بينها مؤسسة الأهرام، ودار المعارف، ودار التحرير، ودار أخبار اليوم، وغيرها، كما تفقد جناح وزارة الشباب والرياضة، واستمع لشرح حول دور الوزارة في تمكين الشباب وتمكين النشء والشباب.