تكريم محمد صبحي والهام شاهين في الدورة الأولى لمنتدى الحياة للثقافة والفنون

تقام يوم الإثنين المقبل، فعاليات الدورة الأولي من منتدي الحياة للثقافة والفنون برئاسة دكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويشارك في المنتدي عدد كبير من الفنانين والمثقفين في مختلف المجالات، وسيكون عنوان المنتدى هذا العام "الاستثمار والصناعات الثقافية"، بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك.



وسيتم من خلال المنتدي تكريم رموز الفن والثقافة البارزين في مجالاتهم ممن أثروا الحياة الفنية والأدبية والفكرية ومنهم الفنانة سميحة ايوب ومحمد صبحى ومحمود حميدة، والهام شاهين، والمخرج على بدر خان، والمخرج محمد عبدالعزيز، والمخرج خالد جلال، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والكاتب ابراهيم عبدالمجيد، والفنان هانى حسن، الاعلامى سعيد جميل، الفنان التشكيلي محمد عبلة والإعلامية نهي توفيق.

ويضم المنتدي العديد من الأنشطة حيث سيبدأ في تمام الواحدة ظهرا بمعرض للحرف والمنتجات اليدوية مرورا بـ 4 جلسات نقاشية مختلفة يتم من خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي فكرة صناعة الثقافة، فالجلسة الاولي ستتناول "دور الدولة ومؤسساتها واحزابها ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية الثقافية والفنية"، بمشاركة كل من دكتور جيهان مديح ودكتور خالد جلال المخرج ورئيس البيت الفني للمسرح ورئيس قطاع الإنتناج الثقافي، وسهير عبدالقادر رئيس ملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، ومحمد الغاوي المؤسس والمدير الفني لمركز آفكـا للفنون ومِهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في القاهرة.

أما الجلسة الثانية فستتناول تاريخ الفن المصري في المسرح والسينمائي بمشاركة كل من المخرج والمؤرخ المسرحي دكتور عمرو دوارة، دكتور مجدي عبدالرحمن، بينما تقدم الجلسة الثالثة نقاشا حول "إدارة الأزمات الإنتاجية في الصناعة وآليات التعامل الاحترافي مع العلوم الحديثة والتكنولوجيا سواء سينما، مسرح، نشر، أو طباعة بمشاركة كل من سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومريم الناجي واحمد القصاص ودكتور عمرو الدمرداش، واخيرا تتناول الجلسة الرابعة "حرية الابداع والقانون والمجتمع" بمشاركة كل من ياسر عثمان ودكتور داليا محفوظ وجمال عبدالناصر.



واكد محمد الديب المقرر العام "المنتدى سيصبح منصة تقام بشكل سنوى لعرض رؤية مصر للصناعات الثقافية والفنية وايضاً لتحقيق التواصل الفعلى بين مصر ومثقفين وفنانين العالم والمستثمرين واصحاب الصناعة والاقتصاد الثقافى، تحت مسمى (منتدى الحياة للثقافة والفنون) "الاستثمار والصناعات الثقافية ، وذلك من خلال ( معارض – ندوات – ورش تدريبية – محاضرات – مشاريع ) ودراسات علمية عن التحديات والاقتصاد الثقافى وصناعة السينما والتكنولوجيا والعلوم الحديثة واستخدامها فى مجال الثقافة والفنون والنشر والطباعة والتحول الرقمى والابداع والابتكار والحفاظ على الهوية والتراث المصرى وانجازات مصر فى الثقافة والفنون والشعوب الأخرى ".



وأضاف "نهدف إلي ظهور الكوادر الفعالة فى الثقافة والفنون والصناعات الثقافية وريادة الاعمال فى مصر، والتعريف بتراثنا وثقافتنا واكتساب آليات التطور الحديث فى الصناعات الثقافية من خلال المؤتمر وتبادل الخبرات، اكتساب مهارات الثقة بالنفس فى التعامل مع الصناعة والمستثمرين والجمهور مع اكتساب مهارات تقديم خدمة بجودة عالية للجمهور والمستثمرين فى المجالات الاقتصادية الثقافية، اكتساب مهارات الاحترافية فى مجالات السينما والمسرح والأدب والتواجدعلى الساحة العالمية، ومهارات ادارة المشروعات وريادة الأعمال، ومهارات التفكير الإبداعى والاستراتيجى لدعم التطوير الحكومى والتأثير وزيادة الدخل القومى من الصناعات الثقافية (الإقتصاديات الثقافية).