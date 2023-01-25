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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لن يعتزل.. جورج وسوف يحضر أغنية لابنه الراحل وديع

جورج وسوف ونجله
جورج وسوف ونجله

أعلن الفنان جورج وسوف، عن تحضيره لأغنية جديدة عن ابنه الراحل وديع قبل مرور حوالي شهر، على وفاته.

 

ونشر المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف، بيانا عنه، قال فيه إنه يشكر كل من واساه  ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير نظرا للظروف التي يمر بها".

 

واستطرد البيان:" وبما إن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شئ موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع".

 

وقالت عرافة لبنانية، إن جورج وسوف سيترك بصمته هذا العام، وسيقرر اعتزال الغناء نهائيا ليكون له دورا مختلفا في الحياة. 

 

طلب الفنان جورج وسوف خلال عزاء ابنه وديع ان تتلى آيات من القرآن الكريم ضمن  العزاء الذي أقيم في بلدة كفرون بسوريا .

 

ولقى هذا الفعل استحسانا كثيرا من رواد السوشيال ميديا ؛ الذين اكدوا ان جورج وسوف يريد إرسال رسالة بان كل الاديان مرتبطة ببعضها البعض .

 

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