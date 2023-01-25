إصابة طفل صدمته سيارة بالشرقية

أصيب طفل بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بعدما صدمته سيارة بالصالحية وتم نقل المصاب إلى المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية باستقبال الطفل "محمد.إ.ب" 6 سنوات، مقيم القصاصين مصابا بكسر بعظام الحوض وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وإجراء الفحوصات والأشعة الطبية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر اصطدام سيارة به أمام منزله، بالقصاصين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.