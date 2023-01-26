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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأكثر مبيعًا.. موبايل سامسونج Galaxy F13 بـ 3700 جنيه بس

الأكثر مبيعا..موبايل
الأكثر مبيعا..موبايل سامسونج Galaxy F13 بـ 3700 جنيه بس

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج Galaxy F13 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.   

 

ولحسن الحظ يقدم موقع Flipkart الهندي خصماً على  هاتف سامسونج Galaxy F13 الذي يُعد الأكثر مبيعًا على الموقع ليصل سعره بعد الخصم إلى 11 ألف روبية هندية أي ما يعادل 3700 جنيه مصري. 

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F13

 

يعمل هاتف  Samsung Galaxy F13 بمعالج ثماني النواة من شركة سامسونج نوع Exynos 850 مع معالج رسومات جرافيك Mali-G52 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر كارت ميموري. 

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ويأتي هاتف سامسونج Galaxy F13 مع شاشة من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة مع دقة عرض 1080x2408 بيكسل مع طبقة حماية زجاجية نوع Corning Gorilla Glass 5.

 

يقدم هاتف Galaxy  F13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4، ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بيكسل.

 

ويحتوي هاتف سامسونج  Galaxy F13 على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

سامسونج Galaxy Galaxy F13 أرخص هاتف سامسونج

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