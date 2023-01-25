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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الاقتصاد التونسي يلتقي مسئولين بالبنك الدولي

وزير الاقتصاد والتخطيط
وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، بالعاصمة التونسية، مدير المنطقة المغاربية ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، والممثل المقيم للبنك الدولي لدى تونس الكسندراروبيو.


وبحث الطرفان خلال اللقاء ضرورة التسريع في إعداد مختلف متطلبات البدء في مشروع الربط الكهربائي بالطاقة الشمسية بين تونس وأوروبا "الماد"، وسبل تمويله. 

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وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للخزينة الفرنسية إيمانويل مولان، وسفير فرنسا بتونس أندري باران، التزام بلدهما بدعم جهود تونس للمضي قدما في مسارها الإصلاحي الضروري لاستعادة عافيتها الاقتصادية ونسق نموها ورفاهيتها الاجتماعي.


جاء ذلك -وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أمس الثلاثاء- خلال اجتماع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان مع المسئولين الفرنسيين.

تبادل الرؤية بين تونس وفرنسا 
 

ويندرج اللقاء في إطار التشاور وتبادل الرؤى القائمة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والمالية.

البنك المركزي الحكومة التونسية التخطيط البنك الدولي الربط الكهربائي

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