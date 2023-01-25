الزمالك ينجز صفقة ناصر منسي من البنك الأهلي

أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع مسئولو البنك الأهلي على ضم ناصر منسي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر، أن تكلف الصفقة خزينة نادي الزمالك ما يتخطى عن 20 مليون جنيه.

في المقابل يسعى مسئولو البنك الأهلي لقطع إعارة لاعبه فادي فريد من المقاولون العرب.

وأعلن نادي الزمالك، تشكيل جهازه الفني كاملا، بقيادة أسامة نبيه، المدير الفني الذي جاء خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، والذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك بعد إقالة فيريرا من:

أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول

أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة، بالإضافة الى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي.

إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين.

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وتلقى الزمالك خسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وتلقى الزمالك الهزيمة الثالثة بالدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد حامل اللقب بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 26 نقطة في المركز الخامس.