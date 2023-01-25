إحتجاجات عربيه ودولية بسبب حرق المصحف الشريف بالسويد

إدانات عربيه ودولية ومظاهرات بمدن عدة و إحتجاجات بعد حرق المصحف الشريف بالسويد من قبل المتطرف "راسموس بالودان" زعيم حزب" هارد لاين" اليميني المتطرف والذي يقوم بحرق نسخ من القرآن الكريم منذ عام 2017 ويتبنى وحزبه وجهات نظر متشددة حول الدين الإسلامي والهجرة ومعروف بتنظيمه للمظاهرات في المناطق الخاصة بالمهاجرين المسلمين وادين بقضايا عدة خاصة بالتعبير عن اراءه العنصرية.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن بالودان السويد الدنماركي حرق المصحف عدة مرات في كل من السويد وهولندا وذلك آثار تساؤلات حول حكومة البلدين والتي وصفت بالتساهل معه خصوصا وأنه في كل مره يحرق المصحف تكون الشرطة حاضرة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربيه السعوديه الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين باحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركيه في ستوكهولم.

رئيس وزراء السويد ادان حرق نسخة من المصحف الشريف واصفا الواقعة بالعمل المشين وامريكا استنفرت وأكدت بأن حرق الكتب المقدسة امر غير محترم للغاية كما ادانت دول عربيه واسلامية للموقف المتكرر وسط تصاعد الاحتجاجات الغاضبة في مدن عدة.