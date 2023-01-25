غرفة الإسكندرية: 30% انخفاضا في أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة و العطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالاسواق تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية .

وأوضح حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة و العطارة بغرفة الإسكندرية التجارية ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن جهود الدولة مستمرة في اعادة انضباط الاسواق و توافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المعارض في محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع باسعار مناسبة في كل المحافظات.

وأشار الي ان تبكير اقامة معارض أهلا رمضان قبل بداية الشهر الكريم بحوالي شهرين وحتى نهاية شهر رمضان جاء كمحاولة من الحكومة لتخفيف عبء ارتفاع الاسعار الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية ، وما نتج عنه من زيادة أسعار السلع.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وأكد المنوفي، أن الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية بنسبة خصم كبيرة، لذلك فأن معارض اهلا رمضان خطوة ممتازة في طريق زيادة المنافسة بين التجار والشركات المنتجة مما سيؤدى لزيادة المعروض من المنتجات امام المواطنين بأسعار عادلة .