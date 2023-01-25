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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة من العيار الثقيل..

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعترف بمساعدة الموساد في سرقة أرشيف إيران النووي

صدى البلد

فجر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو مفاجأة من العيار الثقيل في كتابه الجديد “لا تعطي شبرًا” أو Never Give An Inch.

وأشار بومبيو إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ساعدت عملاء الموساد على الفرار من إيران في فبراير 2018، بعد أن نجح هؤلاء العملاء في سرقة أرشيف إيران النووي السري من قلب طهران، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأشار إلي واحدة من تفاعلات عدة مع مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين، لكن دون إعطاء التاريخ الدقيق.

وقال: "أثناء نزولي من الطائرة بعد عودتي من زيارة إلى عاصمة أوروبية، تلقيت اتصالاً من كوهين فعدت إلى داخلها لتلقي الاتصال، إذ إن الطائرة مجهزة بمعدات اتصالات مناسبة لإجراء محادثة سرية مع مسؤول إسرائيلي".

ثم أضاف: "قال لي كوهين، مايك كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم.. هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟".

واستكمل قائلًا: "كلما اتصل كوهين بي كنت أتلقى الاتصال وهو كان يفعل الشيء نفسه معي، لم أطرح عليه أي أسئلة، وبغض النظر عن المخاطر، بدأنا في العمل وتواصلنا مع فريقه"، لافتاً إلى أنه "في غضون اليومين التاليين، عاد الفريق إلى بلاده دون أن يعلم العالم مطلقاً أن واحدة من أهم العمليات السرية التي أجريت على الإطلاق قد اكتملت الآن".

يشار إلى أنه على الرغم من أن بومبيو لم يذكر اسم العملية أو الفترة الزمنية، فإن وصفه بأنها واحدة من أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها على الإطلاق، تزامن مع عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني عام 2018.

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