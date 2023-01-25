ألعاب القوى يعاين مضمار استاد القاهرة استعدادا للبطولة العربية لاختراق الضاحية

واصل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى حاليا جولاته من أجل وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لاستضافة البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية التي ستقام في مصر يوم 5 فبراير القادم على مضمار استاد القاهرة الدولي الذي تم تخصيصه للبطولة وتم تجربته في بطولة الجمهورية لإختراق الضاحية.

وتقام البطولة العربية لاختراق الضاحية بمشاركة 15 دولة في جميع المراحل العمرية حيث يعمل اتحاد ألعاب القوى برئاسة الاستاذ الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد على انهاء كافة الترتيبات ووضع اللمسات النهائية لأخراج البطولة بالشكل المميز.

وتوجه لمضمار إستاد القاهرة اليوم الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس لجنه المراسم والإعداد للبطوله ويرافقه الكابتن محمد أبو أفندي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على اللجنة المالية في البطولة العربية والدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للإتحاد المصري لألعاب القوى لوضع اللمسات الاخيره للملعب وترتيبات حفل الإفتتاح والختام للبطولة.

وتم خلال جولة اليوم معاينة أرضية المضمار والتأكد من تجهيزات النجيل الطبيعي ومعاينة طريقة الصيانة الخاصة به للظهور بشكل مميز بجانب بعض الترتيبات الخاصة بمكان حفل الافتتاح والختام في البطولة.

يشارك في البطولة العربية ال25 لاختراق الضاحية دول السعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة أسيا ، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة أفريقيا بجانب مشاركة مصر.