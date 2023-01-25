تعاون مصري هندي يسفر عن إنشاء مدينة بمساحة 350 فدانا

استقبلت دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهي.

وقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس وزراء جمهورية الهند، وذلك كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

الاستثمارات الهندية فى مصر

وجاء نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي: "السيد "ناريندرا مودي"، رئيس وزراء جمهورية الهند، السادة الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والهندي، إنّه لمن دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبيةً للدعوة الكريمة التي تلقيتُها من دولة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لأكونَ بينكم غداً مشاركاً في الاحتفال بذكرى "يوم الجمهورية"، ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشّنَ بلدُكم الكبير حلقةً جديدة من تاريخه العظيم، وأتوجّه بالشكر للسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة، وعلى كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على تدشينها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات، لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة فى مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة فى مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات فى مصر.

استقبال رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندى الرئيس السيسي بساحة القصر الرئاسي بنيودلهي

مصر والهند تتشاركان الحضارة

وأضاف الرئيس، إن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري الذي يضرب جذوره في أعماق التاريخ الإنساني، ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والثبات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لاسيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء على ترحيبنا الكامل في مصر باستقبال المزيد من السائحين الهنود".

وفي ذلك الصدد، قالت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في الشؤؤن الآسيوية، وأستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند، تعد زيارة إستراتيجية وطنية فى المقام الأول، وتأتى ضمن جولات الرئيس السيسى الناجحة التى تعزز التعاون والتواصل مع الدول الآسيوية، وتناولت العديد من المحاور والمباحثات وسبل تطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولاسيما الإقتصادية والإستثمارية والتنموية فى ضوء التجربة الهندية المتميزة فى تحقيق التنمية الشاملة، وكذلك تقدمها فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وفى مقدمتها قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب، ولم تكن تلك هى الزيارة الأولى للرئيس السيسى للهند، فقد زار الهند بالفعل فى عام ٢٠١٦ ضمن جولة آسيوية، وإلتقى خلالها بنظيره الرئيس الهندى برناب موخرجي ورئيس الوزراء ناريندرا مودى وكبار المسؤولين فى نيودلهى.

استقبال رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندى الرئيس السيسي بساحة القصر الرئاسي بنيودلهي

النهضة الإقتصادية للهند

وأكدت حلمي – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزيارة الحالية للرئيس السيسى للهند، تؤكد أن الرئيس، يمتلك خبرة سياسية وإقتصادية كبيرة، يستطيع من خلالها فتح المزيد من المجالات الإستثمارية والاقتصادية لمصر، متطلعاً خلال زيارته للإستفادة من النهضة الإقتصادية لدولة الهند، وما حققته الهند من معدلات نمو سريعة ومتنامية، ويمكن لمصر هنا الإستفادة من هذه التجربة الهندية المتسارعة، والتى سوف يكون لها آثار إيجابية على مصر فى مجالات عدة، مثل: زيادة الصادرات ورفع معدلات الإنتاج وفتح مجالات الإستثمار ودفع عجلة التجارة والإقتصاد المصرى للأمام، نظراً لأن دولة الهند من أفضل دول العالم تطبيقاً للديمقراطية وحققت فى السنوات الأخيرة تنمية إقتصادية، وإخترقت مجال التكنولوجيا بشكل فعال وأصبح المنتج الهندى يحتل مكانة قوية عالمية ذات جودة عالية على الرغم من زيادة تعداد سكانها عن مليار و ٢٠٠ مليون نسمة، إلا أنها إستطاعت أن تحقق الإكتفاء الذاتى بعد ثورتها الزراعية الهائلة التى قامت بها.

استقبال رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندى الرئيس السيسي بساحة القصر الرئاسي بنيودلهي

مدينة طبية

واستكمل حلمي: أن مصر والهند تجمعهما علاقات سياسية متميزة، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية التى شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية رغم تباطؤ نمو الإقتصاد العالمى، ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس السيسى للهند قائمة بمشروعات مشتركة جديدة يمكن للهند تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، منها مشروع إنشاء مدينة طبية على مساحة ٣٥٠ فداناً، تتضمن إقامة عدد من المستشفيات ومدارس للتمريض، فضلاً عن إنشاء جامعة هندية متخصصة فى الطب، وفقاً لما تم الإتفاق عليه مع الجانب الهندى.

وتابعت حلمي، فى إعتقادى فإن زيارة الرئيس السيسى للهند، تعد إنجازاً سياسياً وإقتصادياً هاماً يؤكد على وجود مصر كركيزة للإستقرار والتنمية فى المنطقة، وستكون مناسبة جيدة لطرح وتوضيح مصر للجانب الهندى وللمجتمع الدولى ما تقوم به مصر، وترويج لبرنامجها الإقتصادى ورؤيتها العالمية بشأن الإدارة الإقتصادية، مما يتيح الفرصة لجذب الإستثمارات الأجنبية فى مصر وتعزيز النهوض الاقتصادى وتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصرى.

استقبال رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندى الرئيس السيسي بساحة القصر الرئاسي بنيودلهي

توجيه السياحة الهندية إلى مصر

واختتمت حلمي، بأن هنا نجد الإشارة بأهمية زيارة الرئيس السيسى للهند، فى دفع عجلة توجيه السياحة الهندية إلى مصر وزيادة أعداد السياح الهنود الوافدين إلى مصر، ومن المتوقع خلال زيارة الرئيس السيسى مناقشة زيادة عدد رحلات الطيران بين مصر والهند، بالنظر لأن الهند من أهم شركاء مصر التجاريين فى آسيا، وتشهد نمواً إقتصادياً متسارعاً. كما أن السوق الهندية تمتلك العديد من الفرص لنمو صادراتنا، خاصةً فى قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية كالقطن، والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب والبترول الخام، وغيرها، وستسعى مصر لتفعيل الإتفاق بين الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجارى إلى ٨ مليارات دولار، مع العلم أن الإستثمارات الهندية بمصر تقدر بحوالى ١٠ مليارات دولار.

الشركات الهندية بمصر

ولا سيما أن هناك ٥٠ شركة هندية تعمل فى مصر وتبلغ إجمالى إستثماراتها حوالى ٣ مليارات دولار. وحوالى نصف تلك الشركات عبارة عن مشروعات مشتركة أو شركات فرعية مملوكة بالكامل لمستثمرين هنود، أما باقى الشركات فتعمل من خلال مكاتب تمثيل لها وتقوم بتنفيذ المشروعات للهيئات الحكومية.

ومن كبرى الشركات الهندية التى تستثمر فى مصر شركة تى سى آى سنمار (والتى تبلغ قيمة إستثماراتها حوالى مليار ونصف دولار)، وأعلنت الشركة عن إفتتاح خط جديد للإنتاج بإستثمارات تبلغ ٢٠٠ مليون دولار، فضلاً عن شركات هندية عملاقة أخرى لها فروع فى مصر، مثل شركات الإسكندرية لأسود الكربون، ودابر الهند، والشركة المصرية-الهندية للبوليستر وشركة سكيب للدهانات.

استقبال رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندى الرئيس السيسي بساحة القصر الرئاسي بنيودلهي

إشارات السكك الحديد

كما تقوم الشركات الهندية بتنفيذ عدة مشروعات فى مجالات إشارات السكك الحديدية والحد من التلوث ومعالجة المياه والرى وأجهزة منع الصدمات وغيرها. ولقد أطلقت شركة هيتيرو الهندية، وهى شركة كبرى تعمل فى مجال الدواء، مشروعاً مشتركاً فى مايو ٢٠١٥، لإنتاج دواء لعلاج الإلتهاب الكبدى الوبائى C وهو المشروع الذى لاقى إستحساناً كبيراً من جانب الحكومة المصرية.

مشروعات التعليم عن بعد

ومن المشروعات التى قامت من خلال المنح الهندية لمصر، كانت مشروعات التعليم عن بعد والتداوى عن بعد بالقارة الأفريقية ومقره جامعة الإسكندرية، ومشروع الإنارة بالطاقة الشمسية فى قرية أجعوين، ومركز التدريب المهنى لتكنولوجيا المنسوجات فى شبرا بالقاهرة، وهى المشروعات التى تم الإنتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى مشروع آخر قيد التنفيذ لإنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر.