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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 29.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%.

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وسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة.

صعود إيجى إكس 30

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.

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