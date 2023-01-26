البورصة تربح 29.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة.

صعود إيجى إكس 30

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.