النباتات الطبية والعطرية كنوز صحراء مطروح لعلاج الأمراض.. شاهد

للأعشاب فوائد كثيرة في علاج والوقاية من الأمراض خاصة تلك الأعشاب التي تنمو طبيعيا في الصحراء بسبب الأمطار لما لها من فوائد طبية أو علاجية أو لدخولها في صناعات أخرى.

ويحرص أهالي مطروح خاصة كبار السن والعارفين بهذه الأعشاب على تناول الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية لما يرونه من فوائد تعالج الأمراض.

وتمتلك محافظة مطروح مساحات كبيرة من الأرضي الصحراوية والتي يسقط بها الأمطار في موسم الشتاء فتبوح الصحراء بكنوزها من هذه الأعشاب والتي يجمع منها العارفون بتلك الأعشاب القليل ليتبقى الكثير والتي يتناولها الأغنام والإبل فتنتج الصحراء أجود أنواع من الأغنام التي تتغذى على الأعشاب والتي تعرف بالبرقي

الأعشاب وعلاج الأمراض

يقول يوسف محمد من أهالي مطروح، إن معظم بدو مطروح خاصة العارفين بالصحراء كانوا يعتمدون على النباتات الصحراوية في علاج أمراضهم فنادرا ما كانوا يذهبون للأطباء مشيرا أنهم كانوا يقومون بجمع الأعشاب والنباتات الصحراوية المعروفة اليهم لتناولها حسب طريقة استعمالها.

الحيوانات والأعشاب

وأضاف أن الحيوانات تختلف قيمتها الغذائية والطعم وأسعارها حسب مراعاها فأجودها تلك التي تتغذى على أعشاب الصحراء في الصحراء والتي تعد من أفضل السلالات بالوطن العربي كما أن الإبل أيضا التي في الصحراء يأتي المرضى لتناول ألبانها نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية عالية تعالج العديد من الأمراض.

أنواع الأعشاب

يقول شرف العمامي من أهالي مطروح أن من أهم الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية بصحراء مطروح "البردقوش وحشيشة الليمون وحبة البركة والريحان والخردل والمرمرية والأبيض اللافاندر والنعناع السعودي وحصى لبان والنعناع الفلفلي والأسود والحنة والكمون والشعير والكزبرة والاستفيا" في واحة سيوة، بينما توجد بعض النباتات الطبية والعطرية على طريق وأدى النطرون العلمين مثل "السكران" وهي قريبة من محمية العميد والتين الشوكى بمدينة الحمام.

الترفاس

وأضاف أن فطر الترفاس أو الكمأة يظهر مع تزايد الأمطار؛ والذي يتم جمعة خلال شهري يناير وفبراير وتتهافت عليه الأسواق العربية والأجنبية لشرائه لقيمته الغذائية العالية وعلاج العديد من الأمراض خاصة أمراض العين كما أن دول أوروبا يستخدمونه في بعض العقاقير الطبية.

الأعشاب والمناعة

وأشار أن هناك عدة طرق يتم خلالها تنول هذه الأعشاب لتقوية جهاز المناعة منها المارينجا والتي يطلق عليها شجرة الحياة وتبين قدرتها على علاج العديد من الأمراض وهناك أيضا ملعقة زيت الزيتون البكر الذي تشتهر به محافظة مطروح مع ملعقة من الليمون ويتم تناولها بعد العشاء كما أن هناك عصير الثوم والبصل تبين أن لهم دورا كبيرا في تقوية المناعة.

إقبال على الشراء

وأوضح أن هناك إقبالا على شراء الأعشاب من أهالي مطروح وزوارها نظرا لما لمسوه من علاجها الأمراض المختلفة بالإضافة إلى رخص ثمنها.

نباتات صحراوية