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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج Snapdragon 8+ .. تعرف على مواصفات هاتف OnePlus 11R

OnePlus 11R
OnePlus 11R

تستعد شركة "وان بلس" الصينية أن تكشف عن سلسلة هواتفها النقالة سيظهر OnePlus 11 لأول مرة عالميًا في 7 فبراير في حدث بعنوان Cloud 11 المقرر عقده في مدينة نيودلهي ، الهند، ومن المتوقع أيضًا أن تكشف عن هاتفها الرائد الآخر  OnePlus 11R. على الرغم من عدم تأكيد الشركة رسميا حتى الآن، تفيد تقارير صحفية أن الموبايل 11R سيكون مشارك بقوة في الحدث.

وفقًا لتقرير MySmartPrice ، سيحتوي الإصدار الأساسي من OnePlus 11R على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية، قد تكون هناك إصدارات أخرى قادمة مع تنوع في الذاكرة والسعة التخزينية ولكن هذا الإصدار هو المؤكد حتى الآن وسيتم طرحه بالأسواق باللون الفضي.

OnePlus 11R

يؤكد التقرير أن الهاتف الذكي OnePlus 11R سيحتوي على معالج وحدة مركزية من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول تحت الغطاء، مع النواة الأساسية Cortex-X2 التي تعمل بسرعة 3.0 جيجاهرتز بدلاً من 3.2 جيجاهرتز.

لم يتم تأكيد تاريخ إطلاق OnePlus 11R رسميًا من قبل الشركة الصينية. ومع ذلك ، ألمحت إشعارات أمازون الحديثة إلى أن الجهاز سيصل في نفس يوم وصول هاتف OnePlus 11 إلى منصة التجارة الإلكترونية، ويقال إنه سيتم إطلاقه في السوق الصينية باستخدام لقب OnePlus Ace 2.

تم الكشف عن أن وان بلس 11R سيحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع حواف منحنية ودقة وضوح HD + ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. من المفترض أن تحتوي الكاميرا السيلفي في اللوحة الأمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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في اللوحة الخلفية، يمكن أن يكون هناك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ تقنية التثبيت البصري OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 القائم على واجهة مستخدم OxygenOS 13. من المتوقع أن يجزم هاتف وان بلس 11R بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات. 

OnePlus 11R وان بلس OnePlus 11 أندرويد أندرويد 13 OxygenOS 13 وان بلس 11R

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