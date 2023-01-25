تضامن النواب تشيد بدور واعظات الأوقاف بالمساجد.. وتؤكد: يحقق تماسك واستقرار الأسرة

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الإقبال الكبير وغير المسبوق من السيدات على الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية ‏وإشادة السيدات ‏بجهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي ‏المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد بمثابة ضمانة حقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الأسر المصرية.

نشر الفكر الوسطي ‏المستنير

وقال " المير " في بيان له أصدره اليوم: إن هذا النهج الرائع والفكر المستنير من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على استقرار الأسر المصرية وتوضيح صحيح الدين الإسلامي الحنيف والوسطي، مؤكدًا أن واعظات الأوقاف هن الأقدر على التعامل العلمي والصحيح للرد على جميع تساؤلات وفتاوى السيدات المتعلقة بكل قضاياهم الأسرية والمجتمعية.

ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على النجاحات الكبيرة والمبهرة التي جعلت وزارة الأوقاف لديها القدرة على تخريج واعظات يمتلكن كل المؤهلات العلمية والحديثة والتي تتواكب مع تكنولوجيا العصر الحديث في التعامل مع مختلف المشكلات التي تواجه الأسر المصرية مشيدًا بالأداء العلمي والمهني رفيع المستوى لدى جميع الواعظات بوزارة الأوقاف اللاتي أكدن أن المرأة المصرية تستحق ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدرتها على تحقيق النجاح في كل المهام والقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية وغيرها.

وأكد المهندس حسن المير أن أكبر دليل على ذلك نجاح عظيمات مصر في مختلف المواقع القيادية التنفيذية والبرلمانية والدينية التي تربعن عليها بمختلف مؤسسات الدولة منذ الاهتمام والحرص الكبيرين من الرئيس السيسي على فتح المواقع القيادية أمام المرأة المصرية بمختلف المؤسسات بالدولة.

وكان مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة شهد إقامة الدرس المنهجي للواعظة وفاء عبدالسلام في مادة السيرة النبوية، ومن مسجد المصطفى بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة أسماء محمد محمد أبو رضوان في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد البحري الجديد بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة فاطمة محمد إبراهيم الجوهري في مادة السيرة النبوية، ومن مسجد الكبير بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان أحمد شعبان في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة مها سيد دسوقي سحاب في مادة السيرة النبوية، ومن مسجد أبي حسين بالمحلة الكبرى بالغربية أقيم الدرس المنهجي للواعظة انتصار السعيد علوان في مادة السيرة النبوية، ومن مسجد الرحمة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة منال جمال الدين في مادة السيرة النبوية والأخلاق، ومن مسجد موسى بن نصير بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة جيهان يس في مادة السيرة والتاريخ.

ومن مسجد الإبراهيمي بدسوق كفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي للواعظة جوهرة فرحات في مادة التفسير وعلوم القرآن، ومن مسجد ريتاج بالتجمع الخامس القاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة فاطمة محمد عبدالمنعم في مادة التفسير وعلوم القرآن، ومن مسجد شباب أهل الجنة بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة عبير أنور محمد خيري في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد سيدي عون بالمنصورة أقيم الدرس المنهجي للواعظة رشا شعبان صابر في مادة التفسير وعلوم القرآن، ومن مسجد الموافي بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ولاء مصطفى بكر البطة في مادة التفسير وعلوم القرآن، ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة مروة إسماعيل محمد أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة مرفت عزت في مادة التفسير وعلوم القرآن، ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة السيد أحمد في مادة التفسير، ومن مسجد النصر مركز ببا بني سويف، أقيم الدرس المنهجي للواعظة نرمين محمود في مادة الفقه، ومن مسجد الصديق بشيراتون بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة لمياء بشارة في مادة الفقه، ومن مسجد عبدالمجيد قادوس بالمحلة الكبرى بالغربية أقيم الدرس المنهجي للواعظة نعمات العطار.